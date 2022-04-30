Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? (Trabzonspor - Antalyaspor maçı canlı izle)

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Tarihi bir sezon geçiren ve rakipleriyle arayı bir hayli açan bordo mavili ekip, bu maçtan puan alması durumunda resmen 2021/22 sezonu şampiyonu olacak. Nefes kesecek Trabzonspor - Antalyaspor maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Tarihi bir sezon geçiren ve rakipleriyle arayı bir hayli açan bordo mavili ekip, bu maçtan puan alması durumunda resmen 2021/22 sezonu şampiyonu olacak. Nefes kesecek Trabzonspor - Antalyaspor maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius, Djaniny.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Güray, Fernando, Doğukan, Fredy, Ndao, Haji, Adriano.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

SAHASINDA YENİLMEDİ

Trabzonspor, bu sezon iç sahada başarılı bir performans ortaya koydu. Bordo-mavililer, sahasında geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren yenilgi görmedi. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından sahasında oynadığı 23 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etme başarısı gösterdi. Trabzonspor, 2021-22 sezonunda iç sahada oynadığı maçlarda yenilmeyen tek takım konumunda yer alıyor.

ABDULLAH AVCI BİR İLK YAŞAYACAK

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, 15 yıldır üst ligde teknik adamlık görevi yapıyor. Bu hafta oynanacak olan maçların ardından şampiyonluğunu ilan etmesi beklenen bordo-mavililerde Avcı da teknik adamlık kariyerinde bir ilk yaşayacak. 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı ile teknik direktörlük görevine başlayan Medipol Başakşehir, A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşamaya hazırlanıyor.