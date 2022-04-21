Transferde flaş iddia! Trabzonspor ve Fatih Terim...

Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın olan Trabzonspor'da, bir yandan da transfer planlamaları yapılıyor. Bordo mavililerde Şampiyonlar Ligi için kadro çalışması başladı. Fırtına, bu doğrultuda flaş isimlerle görüşmelere başladı. Karadeniz temsilcisi, milli oyuncu Ozan Kabak'ı listesine aldı. Ozan kendisinde büyük emeği olan Fatih Terim'i işaret etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2022- 11:54 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022- 11:57