Kümede kalma mücadelesi veren Göztepe'de forma giyen futbolcularla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
Trabzonspor Halil Akbunar ile anlaştı iddiası!
Trabzonspor haberleri: Süper Lig'in lideri bordo-mavili takımda gelecek sezonun transfer çalışmaları başlandı. Trabzonspor'un Göztepe'nin kaptanı Halil Akbunar ile anlaştığı ifade edildi. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları... (TS spor haberi)
Senegalli santrforu Ndiaye'yi Çin'in Shangai Port ekibine satan sarı-kırmızılılar, daha sonra Obinna Nwobodo'yu ABD MLS ekiplerinden FC Cincinnati'ye vermişti.
Şimdi de kaptan Halil Akbunar'ın şampiyonluğa çok yakın olan Trabzonspor ile anlaştığı öne sürüldü.