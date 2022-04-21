TRABZONSPOR HABERİ - Fırtına'ya 350 metrekarelik dev afiş!

Trabzon'da şehir merkezindeki bir otelin ön cephesine asılan yaklaşık 350 metrekarelik Trabzonspor afişi, taraftarların ilgi odağı oldu. Yaklaşık 3 ay süreyle çizim çalışması sürdürülen afişin üzerinde vefat eden eski Trabzonsporlu futbolcu ve teknik direktörlerden Özkan Sümer, eski kulüp başkanı Şamil Ekinci, teknik direktör ve futbolcu Ahmet Suat Özyazıcı, sanatçı Kazım Koyuncu, şehit Eren Bülbül ile Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ve futbolcular yer aldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2022- 16:06