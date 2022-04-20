TRABZONSPOR HABERİ - Fırtına'nın en golcüsü Cornelius!

Trabzonspor haberi: Bu sezon başında bordo-mavili ekibe transfer olan Andreas Cornelius, ilk yılında takımına önemli bir katkı sağladı. Danimarkalı golcü, bu sezon 36 resmi karşılaşmada 15 gol atma başarısı gösterdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 12:11 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022- 12:12