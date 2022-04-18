Sezon başında Trabzonspor'un gündemine gelen Birger Meling, son 6 maçın 5'inde formayı Truffert'e kaptırınca kapıyı çaldı…
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı Birger Meling'i istemedi! İşte nedeni
Spor Toto Süper Lig'in bitimine 5 maç kala lider Trabzonspor, 4 puan toplaması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, Norveçli oyuncu Birger Meling'i istemedi. İşte nedeni... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2022- 15:27
Norveçli sol bekin menajeri Rennes'den ayrılmak istediğini eğer ilgi devam ediyorsa, bordo-mavili formayı giymeye hazır olduğunu iletti.
Ancak Abdullah Avcı sezon başında kendilerini reddederek Nimes'den Rennes'e giden Meling'i istemedi.