CANLI İZLE 📺 | Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Trabzonspor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kritik müsabakada Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak. Trabzonspor kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanı cebine koymak istiyor. Adana Demirspor ise Avrupa kupalarına adını yazdırmak için 3 puan arayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, zorlu Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Trabzonspor maçı 23 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLER!

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme, takımda yer alamayacak.

A. DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

A. DEMİRSPOR: MURİC, SVENSSON, SAMET, TAYYİP, RASSOUL, GÖKHAN, STAMBOULİ, YUNUS, BELHANDA , VARGAS, ASSOMBALONGA

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PERES, AHMETCAN, HUGO, DENSWIL, DORUKHAN, HAMSIK, A.ÖMÜR, VISCA, KOUASSSI, CORNELIUS

48 YILLIK REKABETTE FIRTINA ÜSTÜN



Karadeniz fırtınası, geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselen rakibiyle lig tarihinde bugüne kadar 31 kez karşılaştı. 1974 tarihinde başlayan rekabette bordo mavililer 18 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 9 kez beraberlik yaşadı. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmayı başarmıştı.

33 YILDIR DEPLASMANDA YENİLMİYOR



Adana deplasmanında rakibiyle bugüne kadar 15 kez karşılaşan bordo mavili ekip, bu karşılaşmalardan 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 5 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Bordo mavililer rakibine Adana'da son olarak 1989 yılında mağlup olurken 33 yıldır rakibine deplasmanda yenilmiyor.

AVCI'NIN ADANA DEMİRSPOR KARNESİ



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinde Adana Demirspor ile 4 kez karşılaşırken, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Avcı, bordo mavili takımın başında 2 kez karşılaştığı rakibine karşı son olarak, Vincenzo Montella yönetimindeki ligin 15'inci haftasında oynanan müsabakada 2-0 galip gelmişti. Trabzonspor'daki hocalık kariyerinde ise ilk mağlubiyetini Akdeniz ekibi karşısında yaşayan Avcı'nın takımı, geçtiğimiz sezon oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda oynanan müsabakada penaltı golleriyle 6-5 mağlup olmuş ve kupadan elenmişti.