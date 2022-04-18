Sezon başında çocuklarının okul problemi nedeniyle sıkıntı yaşayan Vitor Hugo'nun, lig bitiminde takımdan ayrılabileceği iddia ediliyordu.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Vitor Hugo kararını verdi!
Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un yıldız stoperi Vitor Hugo, sezon başında çocuklarının okul problemi nedeniyle takımdan ayırlabileceği iddia edilmişti. Bordo-mavililerde kulüp yetkililerinin bu sorunu çözdüğü ve Brezilyalı yıldızın takımda kaldığı belirtildi. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2022- 17:01
Fanatik'in haberine göre; Brezilyalı stoperin ailesinin Trabzon'da çok mutlu olduğu ve çocuklarının eğitimiyle ile sorunların da kulüp yetkilileri tarafından tamamen çözüldüğü belirtildi.
2 yıl daha kontratı bulunan 30 yaşındaki stoper, kariyerini Bordo-Mavili takımda sürdürme konusunda kesin kararını verirken, menajerinden de teklif getirmemesini istedi.