Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Hüseyin Türkmen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
İşte o açıklama:
Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Hüseyin Türkmen'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Hakan Çelik, "Dün oynadığımız Fatih Karagümrük karşılaşmasında sağ üst adalesinden sakatlanan Hüseyin Türkmen'in bugün çekilen MR'ında sağ rektus femoris kasında ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.
Hüseyin Türkmen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 16, 2022