Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karagümrük maçı sonrası konuştu

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

"İlk yarı dengeli bir oyun vardı. İlk yarının sonunda geçiş hücumunda frikik oldu ve golü yedik. İkinci yarı şampiyon gibi oynadık. Müthiş bir baskı kurduk, her şeyi denedik. Olmadı. Bunlar futbolun içinde var. Kaybetmedik bugün. 5 puana ihtiyacımız vardı şimdi kaldı 4 puan. İkinci yarıdaki oyun beni tatmin etti."

"Biz kaliteli bir takımız. Senenin 33 haftasında sallanan bir takım olmadık. Üst üste 3 beraberlik oldu ama bizim kaybettiğimiz hiçbir şey yok."

"Biz kredileri, başından beri bunun için aldık. Kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Böyle bir algı olmasın. Oyuncuların mücadelesi, taraftarın destekleri için teşekkür ediyorum."