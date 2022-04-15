Süper Lig'in 33. haftasında heyecan oynanan maçlarla başladı. Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, Medical Park Stadyumu'nda karşılaştı. Zorlu mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1 'lik eşitlikle tamamlandı. Bordo mavililerin golü Vitor Hugo'dan gelirken, Karagümrük'ün tek sayısı Biglia'dan geldi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan oynanan maçlarla başladı.

Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Ev sahibi takım maça, Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Visca, Djaniny ve Cornelius 11'iyle başladı.

Konuk ekip ise, Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Biglia, Levent, Bistrovic, Ahmed Musa, Karamoh ve Pesic 11'iyle sahada yer aldı.

Medical Park Stadyumu'ndaki müsabakada ilk gol Karagümrük adına 45+4'te Biglia'dan geldi.

Bordo mavililer bu gole 58'de Vitor Hugo ile yanıt verdi.

Maçta başka gol olmadı ve Trabzonspor ile Karagümrük 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla Trabzonspor 73 puanla liderliğini sürdürürken, Karagümrük ise 47 puanla 10. sırada yer aldı.