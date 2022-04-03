Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde bordo mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Ligde ciddi olarak puan farkıyla öndeyiz. Ne zaman kesinleşeceğine bakıyoruz artık. Son şampiyon ile oynuyoruz. Bir hoca değişikliği yaptılar."

"Biz bu şampiyonluğu bir an evvel sonuçlandırmak istiyoruz. İnsanlar çok mutlu. Dünyanın her yerinden akın ediyorlar. Umarız ki bunun karşılığını veririz."

"8 tane sol bek oynattım bu sezon. En iyi savunma tandemini kaybettim. Ancak organizasyon bizi ayakta tutuyor. Belki bu aksilikler olmasaydı, şampiyonluğu daha erken ilan edebilirdik."

"Yeni bir hoca değişikliği oldu. Beşiktaş, bu sezon sadece Antalyaspor'a karşı 3'lü oynamış. Bundan önceki maçlarına baktık Valerien Ismael'in. Kendi pratiklerimiz de var. Beşiktaş yukarı doğru ivmelenmek istiyor. Biz çok iyi çalıştık bu maça çok iyi hazırlandık."