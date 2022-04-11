Trabzonspor'da Gaziantep FK maçında sakatlanan Dorukhan Toköz'ün ayak bileğine darbe aldığı öğrenildi. 25 yaşındaki orta sahanın ilk anda çok şiddetli ağrı hissettiği ancak daha sonra bunun dindiği belirtiliyor. Yine de bölgedeki şişliğin azalmasıyla birlikte 1.80 boyundaki yıldıza MR çekilecek ve kesin tanı koyulacak.