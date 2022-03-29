Spor Toto Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Trabzonspor'da, zafer hazırlıkları başladı. Bordo-mavililerin resmi sosyal medya hesabı, dünyanın dört bir yanında bayrakların asıldığı fotoğraflar paylaşıldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor şampiyonluk hedefine adım adım yaklaşıyor. Doludizgin yoluna devam eden bordo-mavililer, rakipleriyle arasındaki puan farkını açmaya devam ediyor. 30. haftada Beşiktaş ile derbide kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor'da şampiyonluk hazırlıkları başladı. Kulübün resmi hesabından, dünyanın dört bir yanında bayrakların asıldığı fotoğraflar paylaşıldı.

Türkiye'de Çanakkale ile Bursa, Almanya'da Köln ve İsviçre'de Zürih'te Trabzonspor bayrakları asıldı.

İşte o paylaşım: