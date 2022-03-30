Trabzonspor'un Kaan Ayhan ısrarı!

Trabzonspor yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında bir süredir gündemde olan Kaan Ayhan için girişimler devam edecek gibi gözüküyor. İşte Trabzonspor'un Kaan Ayhan planı...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2022- 08:00