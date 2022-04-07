Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'un, kentte oluşan yoğun sis nedeniyle Gaziantep'e 21.50'de hareket etmesi bekleniyor.
Bordo-mavililer Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı yaptığı çalışmayla tamamladı. Bugün 16.30'da Trabzon'dan Gaziantep'e gitmesi planlanan bordo-mavili takım, Trabzon'da yaşanan sis özel uçakla 21.50'de Gaziantep'e hareket edecek.
Trabzonspor Gaziantep'e rötarlı gidiyor!
Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in lideri 32. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Karadeniz ekibini Gaziantep'e taşıyacak olan uçak hava muhalefeti nedeniyle 16.00'dan 21.50'ye alındı. İşte detaylar...
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2022- 15:20 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022- 15:32
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'un, kentte oluşan yoğun sis nedeniyle Gaziantep'e 21.50'de hareket etmesi bekleniyor.