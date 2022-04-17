Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Trabzonspor Kayserispor CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak turun ilk maçında; Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, ligde orta sıralarda bulunan Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Bordo-mavili takım bu kupayı da müzesine götürmek isterken, sarı-kırmızılılar ise sezonu kupayla tamamlama peşinde... Peki; Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2022- 17:00