STOPER TANDEMİ DEĞİŞTİ

Sezona Hugo- Egdar ikilisi ile başlayan ve Abdullah Avcı'nın deyimiyle, "Süper Lig'in en iyi stoper tandemine" sahip olan Trabzonspor sakatlıklar nedeniyle önce Edgar'ı ardından Hugo'yu kaybetti. Daha sonra da Ahmetcan Kaplan sakatlık yaşadı.