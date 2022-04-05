Teknik direktör Abdullah Avcı, "Sol bek, stoper ve orta sahada bazı sorunlar yaşamasaydık daha erken şampiyonluğu ilan ederdik" ifadelerini kullandı. İşte Avcı'ya göre şampiyonluğun gecikmesindeki en önemli etkenler.
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Teknik direktör Abdullah Avcı, "Sol bek, stoper ve orta sahada bazı sorunlar yaşamasaydık daha erken şampiyonluğu ilan ederdik" ifadelerini kullandı. İşte Avcı'ya göre şampiyonluğun gecikmesindeki en önemli etkenler.
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SOL BEKTE İSTİKRARSIZLIK
Fotomaç'ta yer alan haberede, sezon başından itibaren sol bek bölgesinde bir türlü istikrar sağlanamadı. İsmail Köybaşı, Trondsen, Denswil, Puchacz, Yusuf Erdoğan, Bruno Peres ve hatta Abdülkadir Ömür bile sol bek bölgesinde oynamak zorunda kaldı.
STOPER TANDEMİ DEĞİŞTİ
Sezona Hugo- Egdar ikilisi ile başlayan ve Abdullah Avcı'nın deyimiyle, "Süper Lig'in en iyi stoper tandemine" sahip olan Trabzonspor sakatlıklar nedeniyle önce Edgar'ı ardından Hugo'yu kaybetti. Daha sonra da Ahmetcan Kaplan sakatlık yaşadı.
HAMSIK ÇOK BÜYÜK KAYIP
Abdullah Avcı'nın, "Onunla farklı, onsuz farklı bir oyun oynuyoruz" dediği 34 yaşındaki orta saha, sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 ay boyunca takıma istenen katkıyı sağlayamadı. Bu sakatlık oyun planlarında sürekli değişiklik yapılmasına neden oldu.