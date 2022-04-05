Şu ana kadar en yüksek puan ortalamasına Türkiye u17 takımında ulaşan Avcı, burada 2.18 puan ortalaması elde etmişti. Deneyimli teknik adam daha sonra yönettiği A Milli Takım Başakşehir, Beşiktaş ve Beşiktaş'ta bu istatistiği yakalayamadı.