TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'ya Süper Lig'den forvet!

Trabzonspor transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Fırtına'da gelecek sezonun yapılanmasına başlandı. Gana basınında yer alan habere göre bordo-mavililer, forvet hattına Süper Lig'den takviye yapmak istiyor. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2022- 13:47 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022- 13:52