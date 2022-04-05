Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, forvet transferi için flaş bir ismi gündemine aldı.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'ya Süper Lig'den forvet!
Trabzonspor transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Fırtına'da gelecek sezonun yapılanmasına başlandı. Gana basınında yer alan habere göre bordo-mavililer, forvet hattına Süper Lig'den takviye yapmak istiyor. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2022- 13:47 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022- 13:52
Gana basınında yer alan habere göre; Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Yeni Malatyaspor'un golcü oyuncusu Benjamin Tetteh'i istiyor.
Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı hedefleyen bordo-mavililer, kadro derinliği için alternatif oyuncular düşünüyor.