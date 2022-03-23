Trabzonspor'da şampiyonluk havası!
Süper Lig'de şampiyonluğa geri sayıma geçen Trabzonspor'da şehirde hazırlıklar başladı. Bordo-mavililerde Boztepe geçiş viyadüğünün ayaklarına Trabzonspor bayrağı asıldı. Viyadüğün ayaklarına asılan 661 metrekarelik bayrak, görenlerin dikkatini çekiyor.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2022- 06:40
'O SENE BU SENE' VURGUSU!
Binalarında dev Trabzonspor bayrakları bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Ortahisar Belediyesi tarafından tarihi Trabzon Kalesi'nin surlarına ve şehre en hakim noktadaki Kanuni Bulvarı'nın Boztepe geçiş viyadüğünün ayaklarına Trabzonspor bayrağı asıldı. Viyadüğün ayaklarına asılan 661 metrekarelik bayrak, görenlerin dikkatini çekiyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi kentte bazı noktalarda kırmızı ışıklara "O sene, bu sene" ve şampiyonluk kupası çıkartması ekledi. Belediyeye otobüslerini kullanan vatandaşlar, biniş kartlarını cihaza okuttuklarında "O sene bu sene" sözlerini duyuyor