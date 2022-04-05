TEK HEDEFİ TRABZONSPOR'DA ŞAMPİYON OLMAK

Bilindiği üzere, Uğurcan Çakır daha önce yaptığı açıklamalarda, öncelikli hedefinin Trabzonspor'da şampiyon olmak daha sonra ise Avrupa'ya gitmek olduğunu söylemişti.