İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leeds United'ın, Trabzonspor 'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ı transfer etmek için girişimlere başladığı geçtiğimiz günlerde iddia edilmişti.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Uğurcan Çakır takımdan ayrılıyor mu? Menajerinden Leeds United açıklaması!
Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ın menajeri önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle milli file bekçisi hakkında çıkan transfer iddialarına da netlik kazandıran Necdet Çakır, Leeds United'a da değindi. İşte detaylar...
Başarılı kalecinin menajeri Necdet Çakır, bu iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.
"TEKLİF YOK"
Ajansspor'un haberine göre; Necdet Çakır, "İngiliz ekibi Leeds United'dan bize şu ana kadar gelen bir teklif yok" ifadelerini kullandı.