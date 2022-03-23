Trabzonspor Beşiktaş maçında yoğun ilgi! 8 dakikada biletler tükendi
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Bordo-mavililerde taraftarlar Trabzonspor-beşiktaş maçının biletlerini satışa çıktıktan 8 dakika sonra tükendi. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'un Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacağı derbinin biletleri satışa çıkarıldı. Fotomaç'ın derlediği habere göre maç biletlerinin saat 11.00'de satışa sunulacağının açıklanması sonrası taraftarlar, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki gişe önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Saatler öncesinden gişe önünde yoğunluk oluşturan taraftarlar, bilet için uzun süre bekledi. Taraftarlardan Eray Yanmış, saat 05.00'te gişeye geldiğini belirterek, "Şampiyonluğumuzu bekliyoruz, hevesliyiz. Onun tadını da statta doya doya çıkarmak istiyoruz" dedi. En ucuzu 350 TL olan biletler sadece 8 dakikada bitti ve kulüp kasasına 8.5 milyon TL girdi.