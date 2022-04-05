Uğurcan Çakır gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli takımlarının gündeminde.
TRABZONSPOR HABERLERİ: İngiliz devleri Uğurcan için kapışıyor!
Transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyonluk için geri sayıma başlayan Trabzonspor'da milli file bekçi Uğurcan Çakır için Newcastle United ve Leeds United harekete geçti. Başarılı eldiven gösterdiği performansla bir çok Avrupa devlerinin dikkatini çekiyor. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Geçmiş transfer dönemlerinde Premier Lig'den Tottenham ve Liverpool ile de anılan milli kaleci Newcastle United ve Leeds United'ın da radarına girdi.
Teamtalk adlı sitenin haberine göre Uğurcan Çakır'ın kardeşinin başarılı kaleci için "Trabzonspor'u Avrupa'da temsil etmek istiyor." açıklamasının ardından hem Newcastle United hem de Leeds United'ın milli file bekçi için harekete geçtiğini belirtti.