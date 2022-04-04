Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, TFF Başkanı Nhat Özdemir'in istifası ve TFF başkanlığı hakkında da konuştu. Öte yandan Ahmet Ağaoğlu, yayın ihalesi konusunda ise "Kendi aramızda anlaştık" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, TFF Başkanı Nhat Özdemir'in istifası ve TFF başkanlığı hakkında da konuştu. Öte yandan Ahmet Ağaoğlu, yayın ihalesi konusunda ise "Kendi aramızda anlaştık" ifadelerini kullandı.

İşte o sözler...

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Başkanlardan özellikle toplantıya gelmelerini rica ettim. İstifa gibi bir durum kesinlikle beklemiyorduk. Toplantı başladığı an bunu hissettim. Nihat Özdemir yayın ihalesiyle ilgili bizleri bilgilendirdi ve istifa ettiğini söyledi.

Biz içeride toplantıdayken, istifa ettiği haberleri düşmeye başladı. 1-2 ay içerisinde seçimli genel kurula gidilecek.

Bu isimleri kimler gündeme getiriyor bilmiyorum. Anladığımız kadarıyla futbolu değil bizi de yönetiyorlar. Burada bir başkan varken bizlerin isminin çıkması spor etiğiyle bağdaşmaz.

Futbol dünyası içerisinde Allah'ın bahşedeceği en güzel yerdeyim. Trabzonspor'un başkanlığını yapıyorum. Farklı bir mevki peşinde değilim.

Yayın ihalesinin genel kurula kadar tamamlanması lazım. Bir an önce karar verilmek zorunda. Görüşlerimizi federasyona ilettik.

Nihat Özdemir teşekkür etti, hakkınızı helal edin, benim hakkım varsa ben helal ediyorum dedi. Herhangi bir gerekçe sunmadı ama gerçekten çok yoruldu, onu söyleyebilirim.