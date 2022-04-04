İspanyol basınında yer alan habere göre Sevilla Futbol Direktörü Monchi, kaleci Bono'nun Premier Lig'e transfer olması halinde hedefini Milli file bekçi Uğurcan Çakır olarak belirledi.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Uğurcan Çakır İspanyol devinin radarında!
Transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyonluğa koşan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır İspanya takımı Sevilla'nın gündemine girdi. Sevilla Futbol Direktörü Monchi, bu sezon başarılı performans gösteren milli file bekçiyi izlemesi için Trabzonspor-Beşiktaş derbisine yardımcısını gönderdi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.04.2022- 14:55 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022- 14:56
Monchi'nin yardımcılarından biri pazar günkü Trabzonspor-Beşiktaş maçını izlemek için Türkiye'ye geldi.
25 yaşındaki kaleci, bordo-mavililer şampiyonluk yolunda ilerlerken bu yolun en büyük mimarlarından birisi.