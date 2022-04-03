Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Trabzonspor'dan derbi koreografisi! Beşiktaş maçı öncesinde...
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Bordo mavili takımın taraftarları mücadele öncesinde koreografi gösterisi yaptı. O anlar objektiflere böyle yansıdı...
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2022- 21:21 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022- 21:29
Karşılaşma öncesinde bordo-mavili taraftarlar, muhteşem bir koreografi hazırladı.
Koreografide maraton tribününden şampiyon Trabzonspor yazılı üstü açık otobüs geçişiyle bordo mavililerin tarihindeki şampiyonluk kupaları görsellerine yer verildi.