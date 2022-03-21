Trabzonspor formasıyla bu sezon geride kalan maçlarda 7 gol ve iki asistlik performans sergileyen Abdülkadir Ömür'ün yurtdışından talipleri artıyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdülkadir Ömür'e Marsilya talip oldu! Önerilen bonservis...
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor'da yükselen bir grafik çizen Abdülkadir Ömür'e bir talip daha çıktı. İngiliz ve İspanyol ekipleriyle adı geçen 22 yaşındaki oyuncuya son olarak Fransız kulübü Marsilya talip oldu. İşte önereceği rakam ve detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.03.2022- 06:40
İsmi İngiliz ve İspanyol kulüpleri ile de anılan yıldız futbolcu için son iddia Fransız basınından geldi ve Olympique Marsilya'nın milli futbolcuya talip olduğu duyuruldu.
Marsilya forması giyen bir başka milli futbolcu Cengiz Ünder'in de olumlu referans vermesiyle harekete geçen Fransız ekibi, Bartuğ Elmaz'la birlikte Türk sayısını üçe çıkarmayı hedefliyor.