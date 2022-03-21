M. CITY 23 MİLYON EURO VERMİŞTİ

Sabah'ın haberine göre; Marsilya'nın Trabzonspor'a önereceği rakam ise 12 milyon Euro... 2024'e kadar sözleşmesi olan 22 yaşındaki Abdülkadir'in piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.