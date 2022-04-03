Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Mücadele sonrası bordo-mavililerde Cornelius açıklamalarda bulundu. Deneyimli golcü, "Ben oyuna girdiğimde benden istediği şey topu arkadaşlarıma servis etmekti. Hocam benden bunu istedi ve ben de yaptım." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da, Andreas Cornelius maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Hocamız ben oyuna girdiğimde benden istediği şey topu arkadaşlarıma servis etmekti. Hocam benden bunu istedi ve ben de yaptım. Rakibin arkasına sarkmak istiyordum. Hüseyin ile kontak kurduk ve bana pas attı. Güzel bir gol oldu.