Fırtına 3 puan istiyor! İşte Trabzonspor'un Beşiktaş maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Şampiyonluk yolunda dev bir adım daha atmak isteyen bordo-mavililerde tek hedef 3 puan, İşte Fotomaç'ın derlediği habere göre Trabzonspor'un Beşiktaş derbisi muhtemel 11'i...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2022- 06:40