Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı: Bir adım daha atmak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Maç öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Bizi şampiyonluğa götürecek 3 puanı almak, bir adım daha atmak istiyoruz." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Saha temizleniyor. Oynanacak gibi duruyor.

Sona doğru gidiyoruz. Onların da hücum opsiyonları, organizasyonları var. Topa sahip olma felsefemiz var ama zemin olmayacaksa başka oyuna geçmemiz lazım. Bizi şampiyonluğa götürecek 3 puanı almak, bir adım daha atmak istiyoruz.

Yusuf ve İsmail arasında kalmıştık ama tercihimiz sol bekte İsmail oldu. Forvette de Djaniny'i tercih ettik. Duruma göre değişiklikler olabilir.