Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler:
Saha temizleniyor. Oynanacak gibi duruyor.
Sona doğru gidiyoruz. Onların da hücum opsiyonları, organizasyonları var. Topa sahip olma felsefemiz var ama zemin olmayacaksa başka oyuna geçmemiz lazım. Bizi şampiyonluğa götürecek 3 puanı almak, bir adım daha atmak istiyoruz.
Yusuf ve İsmail arasında kalmıştık ama tercihimiz sol bekte İsmail oldu. Forvette de Djaniny'i tercih ettik. Duruma göre değişiklikler olabilir.