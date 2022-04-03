Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Trabzonspor ve Beşiktaş derbisi için geri sayım devam ediyor. 9 puan daha alırsa şampiyonluğu alacak lider durumdaki Trabzonspor, bu akşam Kartal'ı kendi sahasında misafir edecek. Bu sezon hiç derbi kaybetmeyen ve evinde 390 gündür yenilmeyen Trabzonspor ve ikincilik hedefleyen Beşiktaş da mutlak 3 puan için mücadele edecek. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri ve detaylar...

Trabzonspor Beşiktaş derbisi için taraftarlar geri sayıma devam ediyor. TS-BJK derbi hazırlıkları devam ederken, taraftarlar dev karşılaşmanın detaylarını sorgulamayı sürdürüyor ve Trabzonspor Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri, yayın saati merak edilenler arasında yer alıyor. Beşiktaş ve Trabzonspor bu akşam 134. kez Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar Beşiktaş, rakibi olan Trabzonspor karşısında 54 kez galibiyet elde ederken; Trabzonspor ise Beşiktaş ile olan karşılaşmalarından 46 kez galibiyetle ayrıldı ve bu akşamki mücadelenin akıbeti ise şimdiden araştırılmaya başladı. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak? Derbiye dair merak edilenler...

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in 31. haftasında gerçekleşecek Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması 3 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak ve maçı canlı izlemek isteyenler için müsabaka Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını Zorbay Küçük'ün yöneteceği belli oldu.

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER:

👉UĞURCAN ÇAKIR

👉DORUKHAN TOKÖZ

👉HÜSEYİN TÜRKMEN

👉DENSWIL

👉PUCHACZ

👉BAKASETAS

👉SIOPIS

👉VISCA

👉NWAKAEME

👉ABDÜLKADİR ÖMÜR

👉CORNELIUS

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER:

👉ERSİN

👉VIDA

👉WELINTON

👉RIDVAN

👉ROSIER

👉SOUZA

👉CAN

👉TEIXEIRA

👉LARIN

👉N'KOUDOU

👉BATSHUAYI