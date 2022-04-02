Trabzonspor ile Beşiktaş derbisine 3 farklı kulübün scout ekiplerinin geleceği öğrenildi.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Uğurcan Çakır ve Djaniny için Sevilla ve Lyon geliyor
Trabzonspor Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Bordo-mavililerde bu karşılaşmada Uğurcan Çakır ve Djaniny için Avrupa ekiplerinden Sevilla ve Lyon tribünde olacak. İşte son detaylar...
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 06:40
Sevilla ve Lyon'un yanı sıra bir Fransız ekibinin daha Akyazı'da tribünde yer alacağı belirtildi.
Sevilla daha önce Uğurcan Çakır ile ilgilenmiş ancak transferini gerçekleştirememişti.