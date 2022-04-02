TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Uğurcan Çakır ve Djaniny için Sevilla ve Lyon geliyor

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Uğurcan Çakır ve Djaniny için Sevilla ve Lyon geliyor

Trabzonspor Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Bordo-mavililerde bu karşılaşmada Uğurcan Çakır ve Djaniny için Avrupa ekiplerinden Sevilla ve Lyon tribünde olacak. İşte son detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 06:40