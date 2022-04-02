Fotomaç'ın derlediği habere göre Betis ile sözleşme uzatmayan Tello, ayrılmak istiyor. Orta sahanın solunda oynayan ancak çok yönlü özellikleri bulunan 30 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 30 maçta 4 gol atıp, 3 de asist yaptı.