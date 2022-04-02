Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın Beşiktaş maçı kozu hücum gücü
Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Bordo-mavililerde Abdullah Avcı'nın en büyük kozu ise hücum hattı olacak. Trabzonspor'da Cornelius 12 gol ve 4 asist, Nwakaeme 11 gol ve 10 asist, Bakasetas 8 ve 4 asist, Visca (sadece Trabzon'da) 5 gol ve 3 asitle oynadı. Ligde birçok takımdan daha çok gol üreten bu dört 4 futbolcu, yine Trabzonspor'un en büyük kozu. Bordo-mavili takımın 'imha timi' ligde geride kalan 30 haftada 36 gol + 21 asist ile toplamda 57 gole katkı yaptı.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 06:40
GÖZ KAMAŞTIRIYORLAR
Hücum hattı ile göz kamaştıran Karadeniz devinde bu 4 ismin yanı sıra herkes skor üretebiliyor. Djaniny Semedo da önemli işlere imza atıyor. Yeşil Burun Adalı hücum oyuncusu 8 kez fileleri sarstı, 3 asist yaptı. Abdülkadir Ömür 7, Hamsik ve Gervinho 2, Dorukhan Toköz 1 gol kaydederken, 2 golü de rakip takım kendi kalesine attı. Bu sezon sadece 0-0 biten Başakşehir sınavında fileleri sarsamayan son derece üretken bir futbol sergileyen Karadeniz devi, Spor Toto Süper Lig'in en skorer takımı konumunda. Hatta Avrupa basınında bile adından sık sık söz ettiriyor.