Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın Beşiktaş maçı kozu hücum gücü

Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Bordo-mavililerde Abdullah Avcı'nın en büyük kozu ise hücum hattı olacak. Trabzonspor'da Cornelius 12 gol ve 4 asist, Nwakaeme 11 gol ve 10 asist, Bakasetas 8 ve 4 asist, Visca (sadece Trabzon'da) 5 gol ve 3 asitle oynadı. Ligde birçok takımdan daha çok gol üreten bu dört 4 futbolcu, yine Trabzonspor'un en büyük kozu. Bordo-mavili takımın 'imha timi' ligde geride kalan 30 haftada 36 gol + 21 asist ile toplamda 57 gole katkı yaptı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 06:40