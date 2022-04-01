Spor Toto Süper Lig'de açık ara farkla lider durumda bulunan Trabzonspor şampiyonluk için geri sayıma geçti. Hafta sonu Beşiktaş ile derbide kozlarını paylaşacak olan bordo-mavililere kritik mücadele öncesi sevindirici haber geldi.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da Vitor Hugo takımla çalışmalara başladı!
Trabzonspor'a sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Vitor Hugo'dan iyi haber geldi. 30 yaşındaki Brezilyalı stoper takımla çalışmalara başladı.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.04.2022- 18:58 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022- 19:14
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Antalyaspor mücadelesinde sakatlanan Vitor Hugo'nun kaval kemiğinde sağ tibia platoda non-deplase kırık tespit edilmişti.
Hemen tedavisine başlanan ve kısa sürede tedaviye olumlu yanıt veren yıldız futbolcu ile ilgili sevindirici haberi bordo-mavili kulüp verdi.