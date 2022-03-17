Uğurcan'a ise ayrı bir parantez açarak, "Uğurcan Çakır'dan bahsetmeye değer çünkü çok özel bir performans ve çok özel bir oyuncu" ifadeleri kullanıldı. Haberde Abdullah Avcı'nın tecrübeli, uzman, rekabetçi ve kazanmaya odaklı bir oyun anlayışına sahip olduğu da ifade edildi.



