İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-19 başında alınan Nwakaeme, bordomavili takımda 4. sezonunu yaşıyor. Bu periyotta 137 karşılaşmaya çıkıp fileleri 44 kez havalandıran 33 yaşındaki sol kanat pazar günkü Beşiktaş derbisinde çifte heyecan yaşayacak.
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme Beşiktaş derbisinde gözünü o rekora dikti!
Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme, Beşiktaş maçında ağları sarsarsa hem bir sezonda üç büyüklerin hepsine gol atmış olacak hem Türkiye'de kariyer rekoru kıracak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-19 başında alınan Nwakaeme, bordomavili takımda 4. sezonunu yaşıyor. Bu periyotta 137 karşılaşmaya çıkıp fileleri 44 kez havalandıran 33 yaşındaki sol kanat pazar günkü Beşiktaş derbisinde çifte heyecan yaşayacak.
Fotomaç'ın haberine göre, Sihirbaz, Kartal'ı boş geçmezse bir sezonda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gol attığı sezonu yaşayacak. Yıldız futbolcu, 2018- 19 sezonunda Galatasaray'a 2, Beşiktaş'a ise 1 gol atmıştı.
2019- 20'de sadece Beşiktaş'a 1 gol atan tecrübeli oyuncu, 2020- 21'de ise üç büyükleri boş geçti. Bu sezon ise Galatasaray ve Fenerbahçe filelerini 1'er kez sarstı.