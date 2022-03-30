Edin Visca, bir taraftarın, "Galatasaray maçında gol anında neler hissettin, bize sevincini anlatabilir misin?" sorusu üzerine, Galatasaray maçında son saniyede gol attığını anımsatarak, "İnanılmaz bir mutluluk hissettim çünkü mağlubiyetten galibiyete maç döndü, inanılmaz bir şey gerçekten. Kesinlikle, yüzde yüz bu gol hayatımda belki en unutulmaz gol olacak." dedi.
Trabzonspor'da Edin Visca'dan flaş sözler! "Şampiyonluk maçında..."
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Edin Visca, taraftarlardan gelen soruları cevapladı. Bordo-mavili takımın deneyimli oyuncusu, Galatasaray derbisinde attığı golden, Türk yemeklerine, Trabzonspor'daki başlangıcından, şampiyon olduklarında yapacaklarına kadar birçok konuda flaş sözler söyledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
"90'ların başında Saraybosna'da çocuk olmak nasıl bir duyguydu?" sorusunu Visca, o dönemde çocuk olmanın çok zor olduğu şeklinde yanıtladı.
Visca, köyde annesi, ağabeyi ve ablası ile birlikte olduğunu, o günlerden kendisini üzen detayları hatırladığını anlattı.