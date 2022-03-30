Visca, 11 yıl İstanbul'da kaldıktan sonra Trabzon'a alışabildi mi yönündeki soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"11 yıl sonra şehir, kültür değişmek gerçekten kolay bir şey değil ama Trabzonspor'a, Trabzon'a geldiğim ilk günden beri burada Trabzonspor çalışanları, futbolcular, teknik hocalar, dışarı çıktığımda her yerde beni herkes müthiş karşıladı. Zaten 4-5 belki 6 yıl önce de beni burada isteyenler çok vardı. Ben de gelmek istedim, biraz her şeyden korktum 'nasıl olacak?' diye ama bugün de çok mutluyum. Bir de Trabzonsporlular burada Boşnak gibi çok inatçı, çok böyle hırslı adamlar, ben de öyleyim, çok mutluyum, Bosna'da gibi hissediyorum burada gerçekten."