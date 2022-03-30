TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına Halil Dervişoğlu'nun peşinde!

Trabzonspor transfer haberi | Gelecek sezon için güçlü ve alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen bordo-mavili ekip, Galatasaray'da devam etmeyecek olan Halil Dervişoğlu için çalışmalara başladı. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2022- 12:00