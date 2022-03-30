Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum Trabzonspor'un Halil Dervişoğlu operasyonunu hızlandırdı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına Halil Dervişoğlu'nun peşinde!
Trabzonspor transfer haberi | Gelecek sezon için güçlü ve alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen bordo-mavili ekip, Galatasaray'da devam etmeyecek olan Halil Dervişoğlu için çalışmalara başladı. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları... (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2022- 12:00
Brentford'a gidecek teklifin 100 bin Euro üzerine çıkarak Halil'in bonservisini alma hakkı bulunan sarı-kırmızılıların bu ortamda bu hakkı kullanabileceklerinin şüpheli olduğu üzerinde duruldu.
Ailesi Trabzonlu olan ve çocukluk takımı Trabzonspor'da forma giymek istediğini defalarca açıklayan Halil'in babasının da bu operasyonu desteklediği biliniyor.