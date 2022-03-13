Karadeniz Fırtınası Trabzonspor şampiyonluğa koşarken iç transferde de çalışmalarına devam ediyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Nwakaeme'de anlaşma tamam! Milli aradan sonra...
Trabzonspor'da bu sezon gösterdiği performansla liderlikte büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Nijeryalı yıldız ligde 23 maça çıkarken 11 gol, 10 asistlik katkı sağladı. Bordo-mavililerin 32 yaşındaki oyuncuyla milli aradan sonra yeni mukavele imzalayacaği öğrenildi. | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 13.03.2022- 06:40
Takvim'in haberine göre; Bordo-Mavililer'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Anthony Nwakaeme ile prensipte anlaşıldı. Trabzonspor Yönetimi'nin yıldız oyuncuyla Çaykur Rizespor maçından sonra yeni sözleşme imzalaması bekleniyor...
Nijeryalı yıldız Trabzonspor'a geldiği günden beri ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkat çekiyor. Bu sezon elde edilen başarıda direkt etkisi olan Nwakaeme'nin Trabzon'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğu biliniyor.