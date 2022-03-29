Trabzonspor'a Beşiktaş derbisi öncesi Marek Hamsik müjdesi!

Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren bordo mavili ekibe bir de müjdeli haber geldi. Sakatlığını atlatan takımın Slovak futbolcusu Marek Hamsik, antrenmanda takımla birlikte çalıştı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2022- 20:01