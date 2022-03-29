Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Trabzonspor'a Beşiktaş derbisi öncesi Marek Hamsik müjdesi!
Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren bordo mavili ekibe bir de müjdeli haber geldi. Sakatlığını atlatan takımın Slovak futbolcusu Marek Hamsik, antrenmanda takımla birlikte çalıştı. İşte detaylar...
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2022- 20:01
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda, ısınma koşusu ve aktivasyonun ardından pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ve rondo koşusuyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Sakatlığını atlatan Slovak futbolcu Marek Hamsik de antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.