Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Genç oyunculardan Ahmetcan Kaplan, U-19 Milli Takımı'nın İsrail ile oynadığı maçta sakatlık yaşamıştı. Bordo mavili kulüp oyuncunun son durumunu paylaştı.
İşte o açıklama...
"Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Ahmetcan Kaplan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu."
"Hakan Çelik, "U-19 milli takımının İsrail ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğinden sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın çekilen MR'ında ayak bileği dış bağlarında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi."