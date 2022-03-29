Trabzonspor şampiyonluğa emin adımlarla ilerlerken, Nijeryalı yıldız attığı gollerle adeta takımına hayat veriyor. Bordo-Mavililer'in yakın zamanda yeni sözleşme imzalayacağı yıldız oyuncunun istatistikleri dikkat çekici.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Anthony Nwakaeme'de mutlu son! İşte imza tarihi
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın olan Trabzonspor'a bir müjde de Anthony Nwakaeme'den geldi. Bordo-mavililer, Nijeryalı oyuncuyla yeni sözleşme konusunda bir süredir devam eden görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı. İşte Nwakaeme'nin imza tarihi... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'de en fazla takımını öne geçiren ve maç kazandıran gol atan oyuncular sıralamasında Anthony Nwakaeme ilk sırada yer alıyor. 'Bay Beyin' lakaplı yıldız oyuncu bu sezon 5 kez takımını öne geçiren ve maç kazandıran gol attı.
Listenin ikinci sırasında Beşiktaş'ın çok eleştirilen santrforu Michy Batshuayi ve Hataysporlu Ayoub El Khaabi yer alıyor. İki ismin de bu alanda 4 golü bulunuyor. Kasımpaşa'nın golcüsü Umut Bozok ve Trabzonspor'un Boşnak yıldızı Edin Visca 3'er golle sıralamada yer alıyorlar.