TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Anthony Nwakaeme'de mutlu son! İşte imza tarihi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın olan Trabzonspor'a bir müjde de Anthony Nwakaeme'den geldi. Bordo-mavililer, Nijeryalı oyuncuyla yeni sözleşme konusunda bir süredir devam eden görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı. İşte Nwakaeme'nin imza tarihi... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2022- 14:48