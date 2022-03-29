Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan Mohamed Elneny ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
TRANSFER HABERİ: İtalyan gazeteci açıkladı! Mohamed Elneny'den flaş sözleşme kararı
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Mohamed Elneny, flaş bir karar aldı. İtalyan basınında yer alan haberde, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mısırlı yıldız, İngiliz deviyle herhangi bir kontrat görüşmesi yapmadı. 29 yaşındaki oyuncuyla Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgilendiği öne sürülüyordu. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika spor haberleri
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerine müjdeyi duyurdu.
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Romano'nun aktardığı bilgilere göre Haziran 2022'de Arsenal ile olan sözleşmesi sona erecek Mohamed Elneny, geleceğine ilişkin son kararı verdi.