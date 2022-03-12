Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında lider Trabzonspor sahasında küme düşme hattında bulunan Göztepe'yi konuk edecek. Mücadele öncesi bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Daha şampiyon olmadık ama harika bir sezon geçiriyoruz, taçlandırmamıza az kaldı." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayacak Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Taraftarımıza teşekkürler, biletler satışa çıktığı gün tükettiler. Savunma ve hücumu beraber yapmaya devam edeceğiz.

Şampiyon olmamıza 10 maç kaldı. Ne zaman olacağımızı tam bilmiyoruz. Bugün maç sonunda yine soyunma odasına kazanan teknik direktör olarak gitmek istiyorum. Daha şampiyon olmadık ama harika bir sezon geçiriyoruz, taçlandırmamıza az kaldı.

Marek Hamsik'in sakatlığıyla ilgili güzel haberler geldi. Milli takım arasından sonra bizimle birlikte olacak.

Rakip 3'lü oynuyordu ve 5'li karşılıyordu. Böyle de hazırlandık ve 4'lü için de hazırlandık. En fazla hava topu mücadelesi yapan bir takım. Onunla birlikte düşen topları da en fazla alan takım. Kenar ortası da en fazla yapan takım. Neler yapabileceğimize çalıştık