Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın derbi planı hazır! Valerien İsmael'in sistemi...
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Siyah-beyazlılar yeni teknik direktörü Valerien İsmael yönetiminde ilk maçına çıkacak. Bordo-mavililerde Abdullah Avcı ise 3-4-3 sistemiyle sahada olacak Beşiktaş'a karşı çalışmalarına başladı.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2022- 07:30 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022- 07:30
EN BÜYÜK KOZ TARAFTAR
Yeni teknik adamın, Beşiktaş'ta motivasyonu da yükseğe çekeceği hesaplanıyor. Siyah-beyazlı oyuncuların kendilerini göstermek için sahada daha hırslı oynayacağını düşünen teknik heyet, bu durumu futbolculara da anlatıp, dikkatli olmaları için uyaracak... Şampiyonluk için sadece 3 galibiyete ihtiyacı kalan bordo-mavililer, Beşiktaş'ı yenerek mutlu sona bir adım daha yaklaşmak istiyor. Fırtına'nın en büyük kozu ise yine taraftarı olacak. Dev maçın biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenmişti.