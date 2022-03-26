Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı için hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililerde Slovak oyuncu Marek Hamsik ise takımdan ayrı çalışmasına devam etti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti. Slovak oyuncu Marek Hamsik ise takımdan ayrı çalışmasını sürdürdü.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 ve şut çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman çift kale maç ile son buldu.

HAMSIK'DE SON DURUM!

Uzun süredir formasından ayrı kalan ve Beşiktaş maçıyla dönüş yapması planlanan Marek Hamsik bugünkü idmanda takımdan ayrı olarak çalıştı. Beşiktaş maçı hazırlıklarında ülkelerinin milli takımlarına giden oyuncular yer almazken, tedavisi süren Trondsen ile Vitor Hugo, izinli olan Visca ve Nwakaeme de yer almadı.

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.