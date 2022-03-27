Süper Lig'in lideri Trabzonspor gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Bordo-mavililer özellikle sağ bek konusunda Kayserispor'da sergilediği futbolla göz dolduran Onur Bulut'u gündemine aldı. İşte son detaylar...
Süper Lig'de önümüzdeki sezon yabancı sayısı 12'ye düşecek, ilk 11'deki yerli futbolcu oynatma zorunluluğu da 3'ten 4'e çıkacak. Sabah'ın derlediği habere göre bu doğrultuda Türk oyuncuları tespit eden Trabzonspor, Kayserispor'un sağ beki Onur Bulut'u transfer listesine dahil etti. Muhtemel bir pazarlıkta, takas formülü de gündeme gelecek. Bunun nedeni ise Kayserispor'un Trabzonspor'dan kiraladığı Abdulkadir Parmak'ı kadrosunda tutmak istemesi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı'nın, önümüzdeki haftalarda Trabzonspor Kulübü'nün kapısını çalacağı gelen bilgiler arasında