Trabzonspor, Union Berlin'den Puchacz'ı devre arasında kiralamıştı. Alman kulübü, Puchacz için bir açıklama yaparak, Polonyalı sol bekin yeniden kiralanabileceğini duyurdu.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Almanlardan yeşil ışık! Fırtına'da Puchacz gelişmesi
Trabzonspor'da transferde flaş gelişme. Bordo-mavililerde devre arasında kadroya katılan Puchacz sergilediği futbolla göz doldurdu. Yönetim, Polonyalı futbolcu için Alman Kulubü Union Berlin ile temasa geçti. İşte transferdeki son detaylar...
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 25.03.2022- 08:00
Trabzonspor, Union Berlin'den Puchacz'ı devre arasında kiralamıştı. Alman kulübü, Puchacz için bir açıklama yaparak, Polonyalı sol bekin yeniden kiralanabileceğini duyurdu.
Union Berlin Sportif Direktörü Oliver Ruhnert, konu ile ilgili "Giebelmann ve Oczipka kalırsa, Puchacz da dönerse takımda 3 sol bek olacak. Bu çok fazla olabilir" dedi.
Fotomaç'ın derlediği habere göre Trabzonspor'un, 23 yaşındaki sol bekle yola devam edebileceği vurgulandı.